Hieldtyd mear oerlêst fan buksbeamkemot: "Je kinne better oare soarten plantsje"

It buksbeamke komt yn Europa hieltyd noardliker foar en ek de oerlêst fan de buksbeamkemot nimt de lêste jierren ta. Dêrtroch ûntstie oeral yn koarte tiid itselde byld: fergiele haachjes sûnder blêd, of keale stikken yn de tún dêr't de hage al fuorthelle is. Want it buksbeamke derút grave is it iennichste wat wurket as jo net mei gif oan de slach wolle.

"Jo kinne it buksbeamke mar better 'vaarwel' sizze", seit nachtflinter-ekspert Gerrit Tuinstra fan De Vlinderstichting. "Der binne wol bestridingsmiddels, mar dat is net goed foar oare ynsekten. It buksbeamke heart hjir net thús as plant. Jo kinne better oare soarten plantsje."