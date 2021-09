Min seizoen foar bûtenbaden: folle minder besikers as foar corona

Strange coronaregels, mar ek it minne waar en lege tempratueren wiene de oarsaken foar it ôffallende seizoen.

Swimbad Mounewetter yn Wytmarsum is ien fan de grutste bûtenbaden yn Fryslân, mar hat ek te krijen mei de grutste delgong. Wylst se yn 2019 noch tusken de 60.000 en 70.000 besikers hiene, wie dat yn 2021 mar 30.000.

Foarsitter Roel Bijlsma bliuwt der posityf ûnder: "It is altyd better as foarich jier. Doe begûnen we mei mar 30 minsken yn in tiidslot, dus mar 180 minsken deis."

Stipe fan de mienskip

It swimbad krige in soad stipe. Fan de gemeente, it Ryk, mar ek fan de mienskip. Fan skoallen en swimmers krigen se in bydrage fan 7.400 euro. Boekjier 2020 einige it swimbad mei 0 euro ûnder de streek, mar foar 2021 driget sels dat net te slagjen.