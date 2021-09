Friezinne Kerstin Casparij debutearret yn seleksje Oranjefroulju

Casparij komt fan It Hearrenfean en spile ek jierren foar de froulju fan de pleatslike SC. Ferline jier makke se de oerstap nei FC Twente, wêrmei't se yn har earste seizoen fuortendaliks kampioen waard.

Mei de oprop foar it Nederlânsk alvetal komt der in nij haadstik yn har fuotbalkarriêre. Casparij mei har foar it earst melde by de Oranje Liuwinnen. It komt troch in blessuere by Renate Jansen, dy't dêrtroch ôfsein hat.