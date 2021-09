Acht Fryske gemeenten dogge mei oan aksje tsjin wapenbesit ûnder jongeren

De ynsammelwike is in inisjatyf fan it ministearje fan Justysje en Feilichheid yn gearwurking mei sa'n 200 gemeenten, wêrûnder Smellingerlân. Dy gemeente organisearret de lanlike wike ek mei. Jongeren kinne har mes ynleverje by de plysje, en yn Drachten ek by in tal skoallen.

Oerlis mei skoallen

"We hebben in onze gemeente natuurlijk een heel triest sterfgeval gehad, waarin een jongen is doodgestoken", seit boargemaster Jan Rijpstra fan Smellingerlân oer de belutsenheid fan syn gemeente by de kampanje. Hy doelt op de stekpartij wêrby't de 16-jierrige Roan Brilstra om it libben kaam, yn desimber 2019 op de Súdkade yn Drachten.

Om soks yn de takomst foar te komen, hat de gemeente sûnt dy tiid geregeld oerlis mei de skoallen. "Wij zijn daar vandaan hard aan de slag gegaan om dit te voorkomen. En dat betekent dat we met de scholen in gesprek zijn, over hoe we daar ook de aandacht voor kunnen vragen."

Noch altyd messen yn 'e bûse

Wapenbesit is strafber, mar in soad jongeren ha geregeld in mes yn de bûse. De demisjonêre ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker sizze yn de kampanje dat it net allinnich strafber is om in wapen by je te hawwen, mar dat it ek gefaarlik wêze kin. Rûzjes rinne dan earder út op in stekpartij.

Neffens boargemaster Rijpstra giet in yn Smellingerlân de lêste tiid goed, mar wurde der noch altyd messen oantroffen. "We treffen nog steeds wel jongeren aan die met steekwapens op zak lopen. Gelukkig niet veel, dus wat dat betreft ben ik daar best tevreden over, maar we moeten alert blijven. Het kwaad kan zo weer opsteken."