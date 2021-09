Nije cao foar metaalsektor: wurknimmers krije 5,3 persint ekstra

Leden fan fakbûnen FNV, CNV en De Unie hawwe ynstimd mei in nije cao foar de metaalsektor. Ofrûne simmer waard al in prinsipe-akkoart sletten: dat barde nei ferskate aksjes fan personiel út de metaalsektor. Ek yn Fryslân waard it ôfrûne jier in protte staakt foar in bettere cao.