Taalplan Frysk 2030 moat Frysk struktureel plak jaan yn it ûnderwiis

Undersiker en lektor by it Lektoraat Meartaligens, Albert Walsweer sprekt dan ek fan in 'meunsterput'. Neffens him is der wjerstân by guon skoallen.

Boppedat binne der ek praktyske beswieren. Guon leararen prate net iens Frysk en bern mei in oare taaleftergrûn moatte earst it Nederlânsk mar ris behearskje, fine in protte skoalbestjoeren.

Deputearre Poepjes is der lykwols fan oertsjûge dat de ambysje fan de provinsje te heljen falt. "Der binne in protte misferstannen dat bern it Frysk op in bepaald nivo behearskje moatte, mar dêr giet de ambysje net oer. De kearndoelen moatte allinnich helle wurde op it gebiet fan in lesoanbod."