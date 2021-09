Arjan Ellens pakt nasjonale titel op NK BMX Freestyle yn Rotterdam

"Der sit wol druk op, want elk ferwachtet fan my dat ik winne sil", sei Ellens snein noch. Dy druk koe er dus goed oan, want it slagge him úteinlik de nasjonale titel te pakken.

By Freestyle BMX dochst akrobatyske trúkjes mei de fyts. Ellens hat himsels yn it geheim allegear nije trúkjes oanleard en sa wist er de sjuery en de konkurrinsje te ferrassen.

Ellens syn doel is om yn 2024 oan de Olympyske Spelen fan Parys mei te dwaan. BMX Freestyle is sûnt ferline jier in olympyske sport. Takom jier sit syn planning al fol mei shows en wedstriden yn it bûtenlân.