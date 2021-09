Bylden út grutste dino-eksposysje fan Europa komme nei AquaZoo

De replika's komme tusken 18 septimber en 31 oktober nei de Ljouwerter bistetún. Under mear in byld fan de Tyrannosaurus komt yn it park te stean. Ek de Plesiosaurus en de Mosasaurus, dy't yn de see libben, komme fanwegen de link mei it wetter nei AquaZoo.

"Het is fantastisch om dit ook een keer aan het publiek te tonen", seit direkteur Jeroen Loomeijer oer de bylden, dy't ek lûden meitsje en bewege kinne.

Neffens him binne de dino's - dy't no noch yn de frachtwein steane - tige yndrukwekkend. "We hebben er eentje van acht meter lang. Je kijkt recht uit op een Tyrannosaurus Rex, die komt ongeveer tot de dakgoot."