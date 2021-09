Katte-opfang De Wissel wer iepen nei útbraak fan deadlike kattesykte

In útbraak mei it kattefirus is neffens Colijn hast net te foarkommen. Dat kin allinne as elke kat yn Nederlân yninte is, en dat is troch alle wylde katten fansels ûnmooglik. Colijn: "Maar het is een heftige ziekte. Eén van de weinige waar ze zo snel van overlijden."

Yn Fryslân waard de kattesykte earder al yn Harns oantroffen, mar by De Wissel hawwe se no al in tiid net mear fan nije útbraken heart. "Ik denk dat het heel geïsoleerd is gebleven. Het breekt eigenlijk elk jaar ergens uit in Nederland, heel vaak blijft het redelijk lokaal."