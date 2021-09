De toan fan Henk van der Veer: "Als ik praat, wil ik dat je me in de ogen kijkt!"

Abnòrmaal goëd fon ik de mannen dy't woënsdach ut foetbalkunstke flikten. Alles út de kast halen foar un fòmidabel resultaat. Winne met 6-1 teugen Turkije, wêr't earder in de WK-kwalifikasyreeks nòch kaansloas fan ferloaren was. Foetbalmaniakken as ik komme dan súperlatieven te kòrt en gaan al gau met in de eufory fan ut moment.

Oppertúnisme is mij ok nyt freemd. Ik mach altyd graach un bitsje overdriëve. Un maat fan mij ok: Laat dy Van Gaal mar rap fòrmateur wurde. Overdriëve dus. Dat doët de gemiddelde foetbalsuppòreter tòch al gau.

Teruch naar ut Nederlaans XI-tal en dan met name naar de bondscoach, 'Ik-Louis-van-Gaal'. Wat un fantastise prestasy hewwe hij en syn staf leverd. Fan un sielech en begroatlek ploegje ferwende tòpspeulers het dizze trener en coach binnen un floek en un skeet un wervelende foetbalmasine maakt. Groate klasse.

Louis glòm na ouloop fan de wedstryd teugen Turkije, en terecht. Niks mis met, hij mocht even geniete fan ut moment. Louis gaat syn hele leven al gewoan syn eigen gang, mut niks hewwe fan saaie fakbroeders dy't immer en altyd met de massa metgaan. 'Wie't achter de kudde an gaat, loopt altyd in de strònt', sal'k mar sêge.

Daags na de eklatante overwinning stond Louis alwear op ut feld bij syn ouwe klupke SV De Meer foar un improvisearde jeugdtrening. Dêr in de Amsterdamse Watergraafsmeer stond oait syn foetbalwiegje. Skoarde Louitje as speuler fan De Meer seuven kear in un met 9-1 wonnen wedstryd fan de Ajax-B4. Tòp, al dy moaie herinnerings.

Tidens de bysòndere trening bij syn ouwe klupke was der un jonkje dat in de optyk fan Louis van Gaal even nyt oplette. "Als ik praat, wil ik wel dat je me in de ogen kijkt. Ik kom hier voor jullie. Dan mogen jullie wel enige aandacht aan mij geven", bulderde IK-Louis. Ut jonkje stuiterde hast achterover. Ik trouwens ok.

Miskyn soek ik der wel feulstefeul achter, spikers op laach water. Mar bovenstebêste oud-kollega skoalmeester Van Gaal. Ik docht in un split second an kyndes met autisme, dy't heel faak minsen nyt in de ogen ankieke. Dat doën se echt nyt met opset. De twee meast geven argumenten over wêrom't kyndes met autisme un ander liever nyt in de ogen kieke binne òf dat se ut stressfol moment hewwe en ferfelend fine òf omdat se de sosiale anwizings nyt belangryk as belangryk ervare.

Kiek, ja inderdaad KIEK, oud-kollega Van Gaal, ut hoeft helemaal nyt su te wezen dat ut betreffende foetballerke fan De Meer un autistise stoornis het, mar ik moest der wel futendaleks an denke.

Nyt alles wat Louis van Gaal doët is goëd. Dat hij un baas trener is, fraach dat de Turken mar.

Se salle de ogen deemoedech naar de grassoaden slaan. En dàt komt echt nyt deur autisme!"