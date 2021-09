Ternaard yn petear mei demisjonêr minister Blok oer gaswinning ûnder Waadsee

Om't it om in ûntwerpfergunning giet, is der neffens Doarpsbelang Ternaard noch in kâns dat de minister om lyk wol. Al wurdt dy kâns wol leech yn skat.

"Wy skatte him net hiel heech yn, mar it is wol belangryk dat wy no mei elkoar prate kinne. Hy jout sels dy handreiking, dus dy gripe wy seker oan", seit foarsitter Geertje Schoorstra fan Doarpsbelang Ternaard.

Hân oan de kraan

Blok hat it by de gaswinning oer it saneamd 'hand aan de kraan-prinsipe' as der sprake is fan boaiemdelgong. Dêrby wurdt der fan útgien dat der op tiid yngrepen wurde kin, om skea te beheinen. Doarpsbelang hat net in soad fertrouwen yn dat prinsipe.

"It klinkt hiel aardich en netsjes, mar sa as wy it sjogge, is it noch hieltyd in ûnwis prinsipe", seit Schoorstra. "As je de hân oan de kraan ha, kinne je him tichtdraaie as de amer hast folrint of as er al oerrûn is. Beide kearen ha je in wankel lykwicht."