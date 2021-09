"Regio moat gaos op wenningmerk oplosse"

"Hoewol't in soad partijen it ús gunden soe it noch hast oergean, om't by de bank sein waard dat de kompjûter it finansjeel blokkearret. De banksystemen wisten earst net goed om te gean mei twa zzp'ers dy't in hûs keapje wolle."

Breteler pleitet foar in hege belesting op wenten dy't net permanint bewenne wurde. "Jo sjogge no dat jonge minsken mar by heit en mem bliuwe, wylst yn datselde doarp in soad hûzen in grut part fan jier jier leech stean!"

Bouwe is net genôch

Lutz Jacobi (PvdA) wiisde op de doarpskoöperaasje fan Jirnsum dy't sa'n 35 wenning oernaam hat en dêr dus ek sizzenskip oer hat. "Bouwe allinnich is net genôch, jo moatte ek sjen wat dêrmei bart en wa't der oer beslute."

"As dat de lokale mienskip is, soargje jo ek dat it eigene fan it doarp yn stân bliuwt. Litte oare doarpen dat mar as foarbyld nimme!"