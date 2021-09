Jansen: Grins mei bliid wêze mei punt

"We hadden het in de eerste helft al kunnen beslissen. En in de tweede helft hebben we ook onze mogelijkheden gehad", seit Jansen.

Yn de earste helte wie Hearrenfean de baas. De twadde helte wie oars. "Toen zetten ze ons volledig onder druk. We konden niet opbouwen van achteruit. Dat moeten we beter doen", seit Jansen.