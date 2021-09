Coaches fan GGZ Friesland helpe mei sûne wize fan libjen: "De winst is enorm"

It begûn mei in pilot ein 2019, want der kaam hieltyd mear fraach nei hoe't je libbensstyl ynsette kinne by it better wurden fan kliïnten. Der binne yntusken fiif libbensstylcoaches dy't pasjinten yndividueel begeliede kinne, mar ek de GGZ-wurknimmers stypje.

Ien stap is al winst

Martijn van Wallinga is sa'n libbensstylcoach. De baan is him op it liif skreaun, want hy fynt neat moaier as pasjinten yn beweging krije. Elk lyts stapke is in stapke foarút. As ien al twa jier net mear út hûs komt, is letterlik ien stap bûten de doar al in enoarme winst.