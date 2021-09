Hoe hold Fryslân yn de midsiuwen drûge fuotten? En wat kinne wy dêr no fan leare?

"Fryslân hie doe gjin sintraal gesach en dat betsjut dat alles doe oanlein is foar en troch de befolking sels en dat is hiel nijsgjirrich. Elts wie ferantwurdlik foar drûge fuotten."

Feangreidedossier

De tiid fan de Fryske frijheid hie gjin Wetterskip of dykgraven. Dat hoegde doe ek net.

"It is typysk fan no dat ferantwurdlikheden en belangen sa bot segmintearre en kompartimintearre wurde, dat we der net mear útkomme. Nim bygelyks it feangreidedossier: Hoe lang prate wy dêr no al oer? En we komme der net út."

Wetteroerlêst as kollektyf probleem

Dêr't Fryslân de lêste twa simmers noch bot te krijen hie mei hjitteweagen, wienen it just dizze simmer de ekstreme reinbuien dy't soargen joegen. Yn Wâldsein bygelyks foel in soad wetter en stienen de strjitten blank.

Dit wie de sitewaasje yn Wâldsein: