Brede politike stipe foar gasprotest Ternaard jout demonstranten hoop

Oare sprekkers op de manifestaasje wiisden op it bot tsjinstridige karakter fan it ryksbelied op enerzjyterrein. "Wy moatte fan it gas ôf. Rûnom yn Fryslân wurdt wurke oan enerzjy-koöperaasjes en dan soe hjir wer nei gas boarre wurde moatte yn in natuergebiet? Dat is achterhelle en net logysk", sei direkteur Hans van der Werff fan de Fryske Miljeufederaasje.

Aksjefierders út Grins

De manifestaasje waard ek bywenne troch in stikmannich aksjefierders tsjin gaswinning út Grinslân. Dy fûnen it in moaie byienkomst. "De bevolking in Groningen is murw. Die krijg je niet meer zo snel in actie", seit aksjefierder Jan Homan. Hy fynt dat de Friezen trochgean moatte mei de aksjes tsjin gaswinning. Skea foarkomme is better as jierrenlang gedonder achterôf, sa is syn advys.