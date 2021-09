Cambuurspits Boere belibbet "heerlijke avond" tsjin Go Ahead Eagles

Boere's earste doelpunt foel krekt foar it skoft by in 0-1 efterstân. "Dat is een heerlijk gevoel, zeker op het moment zelf: vlak voor de rust, een belangrijk moment. Voor mij is dat heel fijn."

Boere hat genoaten fan de wedstriid. "Dat we het na een 1-0 achterstand nog goedmaken en dat we het over de streep trekken met energie en het publiek erachter. Het was gewoon een heerlijke avond", laket de spits.

Henk de Jong foarseit doelpunten Boere

Henk de Jong fielde it súkses fan Boere al oankommen: "Ik sei fanmiddei noch tsjin him: do makkest twa. Kaam er nei ôfrin nei my ta: trainer, je had wel gelijk."

"Hy jout in protte gas", giet De Jong fierder. "Fol gas druksette, rinne, dan wurdst ek beleane."