Cambuur mei romme sifers lâns Go Ahead Eagles

It waard noch moaier foar Boere. Hy waard yn de 50ste minút de djipte ynstjoerd, omspile Hahn en skode de bal yn de goal: 2-1.

Cambuurstoarm nei it skoft

Trije minuten letter pikte ek Marco Tol syn doelpunt mei. Hy kopte de frije traap fan Robin Maulun deryn: 3-1. De Cambuurstoarm gie dêrnei noch net lizze. Doke Schmidt bruts troch oan de rjochterkant, sette de bal foar en dêr stie Jamie Jacobs om de bal binnen te tikjen.

In kertier foar it ein waard it ek noch 5-1. Go Ahead-ferdigener Justin Bakker liet him ferrifelje troch Tamás Kiss, dy't krekt ynfallen wie. Kiss skeat de bal dêrnei ienfâldich yn de goal.

Go Ahead die dêrnei noch wol wat werom troch in kopbal fan Iñigo Córdoba nei in frije traap fan Bakker.

Debutanten

Henk de Jong fûn it dêrnei tiid foar trije debutanten. Maxim Gullit, Filip Krastev en Jhondly van der Meer makken harren earste minuten foar de Ljouwerters.

Go Ahead rekke fia Córdoba noch de peal, mar skoard waard der net mear.

Sa hat Cambuur no seis punten út fjouwer wedstriden en dêrmei steane se foarearst yn it linkerrychje.