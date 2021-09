Deadlik ûngelok by Skarsterbrêge: Plysjeman docht oprop foar ekstra rydlessen

It komt faker foar dat in motorrider yn it Fryske ferkear om it libben komt. Earder dit jier makke it radioprogramma Buro de Vries in portret fan Ben de Groot.

Hy wie 27 jier âld, en stie bekend as de Wheelie King. Hy behearske syn motor as gjin oar, mar mocht ek - benammen op it sirkwy - graach de rântsjes opsykje. Op it yndustryterrein fan Ljouwert waard er oanriden. Dat oerlibbe hy net.

It oangripende portret fan Ben de Groot is noch te hearren op de webside fan Omrop Fryslân, en ek op Spotify.