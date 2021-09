Wierumers lizze dwers tsjin ferheging seedyk

It wetterskip soe in muorre bouwe wolle op de seedyk. De demonstranten roppe it wetterskip op dêrfan ôf te sjen. Se sizze dat de dyk ek bûtendyks ferstevcige wurde kin, sûnder it karakteristike oansjoch fan it doarp te skeinen.

Neffens it wetterskip kin de dyk net oan de seekant ferstevige wurde, omdat de Waadsee in beskerme natoergebiet is.