Fryske haadklassefuotballers pakke trije punten

Bûtenpost wint troch lette goal

Yn de haadklasse hie Bûtenpost it yn de begjinfaze dreech tsjin DETO Twenterand. Dochs slagge it Bûtenpost om as earste te skoaren. Rob Schokker makke in doelpunt, mar neffens de arbitraazje wie it bûtenspul. Sa wie it healweis 0-0.

De twadde helte brocht ek net in soad doelpunten. Rob Schokker wie noch wol tichteby, mar syn kopbal bedarre tsjin de peal.

Doe't eltsenien him al deljûn hie by in lykspul, krige Bûtenpost in strafskop. Robin Huisman de Jong wie koel en skeat de penalty deryn: 1-0. Bûtenpost hat no seis punten en stiet dêrmei fyfde.