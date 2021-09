HEA! Waadrinne mei Gilles de Jager

Gillis de Jager is al 50 jier hielendal sljocht fan waadrinnen. Hy wie al leafhawwer, mar troch syn skoansoan Garmt Kieft is it fjoer noch wat mear oplôge. Foar syn 90ste jierdei krijt Gilles fan Garmt in bysûndere ferrassingswaadrintocht kado. Gilles genietet alle kearen wer fan al it moais dat it Waad him sjen lit.