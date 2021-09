Hieltyd mear minsken mei rolstoel wolle alvestêdetocht ride

Meastentiids kinne minsken mei in groanyske sykte of handicap net meidwaan, mar by dit evenemint steane se fol yn de skynwerpers. It slacht oan, want út it hiele lân melde minsken har oan.

Meidwaan jout in 'boost'

Annemarie Veltman út Balk is ien de fan de dielnimmers. Se is in jonge mem fan twa bern en is ôfhinklik fan in rolstoel. By har waard jierren lyn EDS ûntdutsen. Dat is in oandwaning oan it bynweefsel.