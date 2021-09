Fuotbalfjild Cambuur bliuwt, ek nei sloop stadion

Al mear as twa jier is de gemeente mei de bewenners fan de wyk yn petear oer hoe't it terrein ynrjochte wurde moat. Mei input fan de buert is in plan makke dat sneon te sjen wie op de iepen dei yn it wyksintrum. Hûnderten buertbewenners kamen om it stêdeboukundich plan te besjen en mei te praten oer de ynrjochting.

"Foar it plan ha we praat mei buertbewenners, ûndernimmers en Cambuursupporters", seit wethâlder Hein de Haan. Mei de fjilden fan it earder VV Ljouwert is it in grut gebiet. "Der kinne flink wat wenningen komme dêr't ferlet fan is. De wyk wurdt in miks fan hierwenningen, huzen foar starters en minsken mei in middenynkommen. Elk moat der wenje kinne."