WEROMBLIK: Ek grutte fersleinens yn Fryslân op 11 septimber tweintich jier lyn

Panyk en eangst

Amearika ferliest syn gesicht, sa tsjutte advokaat en Fries om utens Bart Stapert de gebeurtenissen yn de studio fan Omrop Fryslân op 11 septimber 2001. Stapert wurke yn de Feriene Steaten, mar wie in dei earder krekt werom kommen nei Fryslân. It moast wol om in oanslach gean, om't it loftrom by de wolkekrabbers fan Manhattan ferbean is foar fleantugen. De dieders hawwe op grutte skaal slachtoffers meitsje wollen ûnder ûnskuldige boargers. It ûnbegryp en de ferbjustering is grut.

Ineke Bijlsma, dy't doe tichtby Philadelphia wenne, ferwurde yn de útstjoering de panyk en eangst dy't de Amerikanen fielden om wat der noch mear gebeure koe. Se belibbe de situaasje as siet se yn in film. Skoallen giene ticht, gebouwen waarden ûntromme, minsken waarden nei hûs stjoerd fan it wurk. It wie stil op strjitte; elk siet yn 'e hûs mei de telefyzje oan, doe noch de wichtichste boarne foar ynformaasje.