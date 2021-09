Omrop TIP: FryslânDOK oer Jan Mankes

Yn 2020, 100 jier nei it ferstjerren fan Mankes, hie Museum MORE in Gorssel in tentoanstelling mei 35 topstikken fan Mankes. "Eén van de mooiste portretten uit de moderne Nederlandse kunstgeschiedenis", neamde direkteur Ype Koopmans it portret dat Jan Mankes fan syn frou Anne Zernike makke. 'Het is lieflijk, ontroerend.'