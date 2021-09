Fryske Akademy wurket oan nij wurdboek: fan koroana oant tuolleprakkesaasjes

"De taal feroaret. Nei 36 jier wurdt it heech tiid om te sjen oft der ek wurden bykommen binne. Je kinne dan ek tinke oan aktuele wurden lykas koroana, mar dan wol mei in k en oa", fertelt wurdboekmakker Hindrik Sijens. Hy presintearre it projekt freed op de Akademydei yn Ljouwert. "Oan de oare kant binne der ek ferâldere wurden, dêr't je je fan ôffreegje moatte oft je dy noch opnimme moatte."

Digitaal wurdboek

It nije wurdboek wurdt in digitaal wurdboek, dat ek online beskikber is. Dy wurkwize betsjut ek mear romte foar wurden en beskriuwingen fan wurden. Plannen foar in nij wurdboek op papier binne der yn earste ynstânsje net. Wurdboeken op papier hawwe neffens Sijens ek neidielen. "By in wurdboek op papier sitte je altyd mei de romte. By in digitaal wurdboek makket dat net út. Je kinne safolle wurden en beskriuwingen opnimme as je wolle, salang je tiid fan libjen hawwe."

"Wêr lizze je de grins?"

It wurd 'tuolleprakkesaasjes' sil ek it nije wurdboek wol helje, tinkt Sijens, ek al omdat der in Frysk boek is mei dy titel. "In tuolle is sa'n krukje dêr't de boer op sit by it hânmelken. Dan hat er alle tiid om te prakkesearjen; fandêr it wurd tuolleprakkesaasjes. It is wol de muoite wurdich om sokke moaie Fryske wurden op te nimmen. It is wol geregeld in punt fan diskusje, want wêr lizze je de grins?"

Wurden dy't it nije hânwurdboek net helje, binne dêrmei noch net ta weismiten keard, want se bliuwe fansels wol bestean yn it grut wurdboek fan de Fryske taal en de taaldatabank fan de Akademy.