Sander de Rouwe oer gaswinning Ternaard: "Dêr moatte we safolle mooglik mei ophâlde"

It formaasjeproses duorret no al lang, en dat helpt de provinsje net. "It is status quo. It stiet hast stil. It beweecht in lyts bytsje yn Den Haag, mar dat binne lytse stappen." Dat it sa lang duorret is ek net goed foar Fryslân, seit De Rouwe: "De grutte dossiers binne hiel wichtich foar Fryslân, lykas stikstof, wat is de takomst fan de ynfrastruktuer, wat kinne we mei de wenten? Dúdlik is, dit regear yn dizze status sil dêr net de grutte antwurden op jaan."

Rol CDA yn lanlike polityk

Oft it CDA dielnimme moat oan de koälysje, wit De Rouwe net. "It moat net, it kin beide. Ik ha keamerlid west yn de opposysje en de koälysje. It is oan de minsken dêr. Fan de minsken yn de efterban hear ik wol: 'wat wy wichtich fine is in dúdlik CDA-lûd'."

As der gjin beweging yn de formaasje komme soe, behearre nije ferkiezingen ta de mooglikheden, mar dêr wol De Rouwe leaver net oan. "Ik hoopje it fan herte net, dat is hiel wichtich foar Nederlân, dat wy misjonêre minsken ha mei enerzjy, yn plak op 'e nij ferkiezingen."