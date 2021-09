Foarnommen rûte stroomkabels enoarme oanslach op kwetsbere natuer yn Waadsee

De oanlis fan de stroomkabel is nedich, om't de enerzjy fan in nij wynmûnepark yn de Noardsee nei de fêste wâl ta moat. Foaral de aktiviteiten dy't op it Waad útfierd wurde moatte mei in 'uit de kluiten gewassen rupskraan', sille sa't it no liket soargje foar grutte skea.

"As jo troch in mokselbank op it Waad hinnerinne, sjogge je dat it faak wiken of sels moannen duorret foardat it wersteld is. En dan moatte je jo foarstelle dat der in enoarme rupskraan trochhinne stjoerd wurdt. Ik ha dochs wat muoite om my foar te stellen dat dat gjin negative effekten hat", seit de professor kustekology.