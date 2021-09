Sealfroulju Drachtster Boys begjinne kompetysje mei oerwinning op Feyenoord

De Fryske froulju kamen yn de earste helte op foarsprong troch in doelpunt fan Lisanne Kempe. Dy foarsprong waard direkt nei de ôftraap foar de twadde helte ferdûbele, doe't Amber Werkman in foarset binnenrinne koe.

Jennifer Oliveira makke efkes letter de oanslutingstreffer fia de hakke fan Jessie Prijs: 1-2. It wie lykwols net lang spannend, want Esther van Toledo makke der alwer gau 1-3 fan.

Risiko

Feyenoord naam yn de slotfaze mei in meispyljende keepster in soad risiko om noch in punt ôf te twingen. Dat kaam se djoer te stean, want nei in balûnderskepping koe Aafke de Hoek de bal fan eigen helte yn it lege doel sjitte: 1-4. Dat wie ek de einstân.

Lang gjin kompetysje

De wedstriid yn Rotterdam wie foar de Drachtster Boys de earste kompetysjewedstriid sûnt ferline jier oktober. Neist de Drachter Boys komt ek Libertas út Damwâld dit seizoen út yn de earedifyzje. Dy begjinne lykwols nije wike pas oan de kompetysje.

Nije wike spilet Drachtster Boys op 'e nij tsjin Feyenoord. Dan yn Drachten foar de KNVB Beker.