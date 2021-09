150 studinten begjinne dakleas oan skoaljier: "Geen incidenteel probleem"

It wenningtekoart is in bekend probleem, al hielendal as it giet om it húsfesten fan (ynternasjonale) studinten. Ek yn bygelyks Grins, dêr't tongersdei in universiteitsgebou beset waard - is in enoarm tekoart.

Lanlik binne der sa'n 22.000 studinten dy't gjin geskikt wenplak fine kinne. Yntusken komme der hieltyd mear studinten by, ek út it bûtenlân.

Foaral foar dy ynternasjonale studinten is it lestich: se komme somtiden nei Nederlân sûnder dat se in plak ha om te ferbliuwen. Se komma dan bygelyks terjochte yn in hotel, needopfang of yn guon gefallen sels op strjitte.