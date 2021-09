Direkteur Nelleke IJssennagger: 'Lytse Fryske Akademy sit fol ambysje'

"Wy binne in ynstitút fan ûndersyk en ynhâld. Dêr wolle we foaral graach fierder oer prate, want der bart in soad by de Akademy", fertelt IJssennagger. De tiid dat der foaral oer de Akademy praat waard fanwegen finansjele en bestjoerlike problemen is neffens de direkteur foarby.

"Der is fansels in soad bard, mar it moaie is dat it eins al foarby wie doe't ik begûn. Der sit in groep bysûnder motivearre meiwurkers dy't graach foarút wol. Der is no gelokkich ek wer romte is om nij talint oan te nimmen."

Gearwurking

IJssennagger is ek nau belutsen by it oerlis oer de Fryske kennisynfrastruktuer, dy't liede moat ta mear gearwurking mei oare organisaasjes op it mêd fan kennis lykas de AFUK, Tresoar, Campus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins, NHL Stenden en it Fries Sociaal Planburo. IJssennagger ferwachtet dat dit oerlis wol wat opsmite sil.

"Ik leau echt dat je mei-inoar sterker steane en sjoch der nei út om mear gear te wurkjen." IJssennagger hopet dat foar de ein fan it jier mear dúdlik wurdt oer de gearwurkingsplannen.