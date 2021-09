Unesco ropt ek op: gjin nije boarringen yn of by Waadsee

De Nederlânske Unesco Kommisje fynt it ûntwerp-beslút foar gaswinning ûnder de Waadsee by Ternaard unferantwurde. Dat lit de organisaasje freed witte. De kommisje slút him dan ek oan by de ynternasjonale oprop oan minister Stef Blok om de gaswinning ûnder it Waad tsjin te hâlden.