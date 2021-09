Hearrenfean-nijeling Nick Bakker: "Ik denk wel dat ik een echte Groninger ben"

Nick Bakker wie de lêste spiler dy't oanlutsen waard troch Hearrenfean. Hy kaam nei de transferdeadline, want hy wie transferfrij. Hy spile fiif jier lang as ferdigener by FC Emmen.

Bakker: "Ik ben lang in gesprek geweest met Emmen over een nieuw contract. Maar dat was onder de voorwaarde dat we in de Eredivisie zouden blijven. Ik voelde me niet te groot voor de Keuken Kampioen Divisie, maar als je gewend bent aan de Eredivisie, dan wil je daar ook blijven spelen."