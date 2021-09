"Gaswinning Waadsee kin allinnich as der gjin wittenskiplike twivels binne"

Op in kongres fan it IUCN - International Union for Conservation of Nature - dizze wike yn Marseille, ha tal fan ynternasjonale natuerbeskermingsorganisaasjes en oerheden Nederlân yn in moasje oproppen de gaswinning yn de Waadsee net troch te setten.

Jurydysk sjoen seit sa'n moasje neat, wit heechlearaar Kees Bastmeijer fan de Waadakademy. Dochs is dêrmei de kous net ôf. Bastmeijer: "Deze motie is zelf niet juridisch bindend, maar wijst op onderwerpen waar wel juridisch bindende verdragen en EU-richtlijnen voor gelden: het behoud van de Werelderfgoedwaarden van het gebied, bescherming van trekvogels en het tegengaan van klimaatverandering."

'Gaswinning feilich'

It betsjut dat Nederlân goed ûnderbouwe moat wêrom't de winning fan gas wol kin. Neffens it ministearje fan Ekonomyske Saken is dat it gefal. In wurdfierder lit witte dat de gaswinning dêr feilich kin en ek dat it tafalle sil mei de boaiemdelgong.

"In dit geval is ook uitgebreid onderzoek gedaan door onder meer de Universiteit Utrecht naar de mogelijke gevolgen voor bodemdaling. Daaruit blijkt dat de gevolgen beperkt zijn", skriuwt in wurdfierder yn in reaksje.

Boppedat, sa lit it ministearje witte, wurdt der altyd lústere nei ûnôfhinklike eksperts lykas Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad.

Ynternasjonaal sinjaal

Bastmeijer fynt it benammen nijsgjirrich dat ek oare oerheden de oprop stipe ha. "Daarmee spreken ze Nederland via de motie eigenlijk aan op naleving van de verplichtingen."

Hokker oerheden dat binne, is noch net dúdlik. Dat seit wurdfierder Carl Königel fan it IUCN. "Nederland zelf stemt niet mee, maar het is wel interessant om te weten wat landen als Duitsland en Denemarken doen. Twee landen die ook aan de Waddenzee liggen. De stemming is transparant, maar hoe er is gestemd, is nog niet duidelijk."

Effekt moasje ôfwachtsje

Oft de moasje fan de ynternasjonale mienskip it ministearje no wol of net oan it twiveljen bringt, Bastmeijer tinkt dat de oprop derfoar soarget dat demisjonêr minister Stef Blok it yn de Twadde Keamer noch dreech kriget.

"Juridisch is vooral het in de motie genoemde voorzorgbeginsel van belang: op grond van het Natura 2000-regime mag mijnbouw in of onder het gebied alleen wanneer er 'geen wetenschappelijke twijfel' bestaat over nadelige gevolgen voor de Waddenzee. Ik verwacht dat de Tweede Kamer op de regering vooral op dit punt gaat bevragen."