Blauwe hoanskrobber hast útstoarn yn Fryslân

De blaugrize rôffûgel, dy't yn it Hollânsk de blauwe kiekendief hjit, komt sûnt de Twadde Wrâldoarloch yn ús lân foar. De fûgels briede no benammen noch op de Waadeilannen en yn Grinslân. Dit jier binne der yn Nederlân noch gjin tsien briedpearen teld. Dy pearen krigen wol jonge pykjes, mar de measte pykjes hawwe it earste jier net oerlibbe.

Neffens Sovon Vogelonderzoek Nederland en Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels binne der yn 2020 en 2019 ek mar in bytsje jonge pykjes fan de rôffûgelsoarte oerbleaun. De fûgelûndersikers hawwe dêrom noed oer de takomst fan de blauwe hoanskrobber yn Nederlân.

Undersyk nei oarsaak

Undersyk mei stjoerders moat no útwize hoe't it kin dat de fûgels it dreech hawwe. De ûndersikers tinke dat it ferbetterjen en tagonkliker meitsjen fan iten foar de jonge fûgels bydrage kin om de pykjes troch it earste jier te helpen.