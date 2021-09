Gjin Uldrikis by Cambuur, dat oare ynternasjonals der wol wer by hat

Jhondly van der Meer is werom yn Ljouwert as farsk ynternasjonal fan Haïty. In moanne lyn waard er fia Instagram benadere troch it fuotbalbûn fan dat lân. It liede ta in oprop, dêr't Van der Meer op tahapte.

Hy spile yn de oefenduels mei Bachrein (6-1 nederlaach) en Jordanië (2-0 winst) beide kearen njoggentich minuten. Dat hie Van der Meer net ferwachte, mar dochs makke it yndruk: "Ik heb ervan genoten. Het was mooi weer en een mooie omgeving, het was echt geweldig."