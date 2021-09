HEA! Gouden Boaiem

Der is altyd wol wat te dwaan op de pleats fan de 9-jierrige Klaas. It wouterke moat molke ha en de bargen farsk gers. Neffens Klaas belibbest in soad aventoeren op in buorkerij op it eilân Gouden Boaiem. Sa hat der krekt noch in kealtsje yn de sleat sitten. Klaas wol dan ek graach boer wurde as hy grut is.