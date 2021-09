Freedsmerk: "Dizze wenningmerk soarget foar in twadieling yn de maatskippij"

Neffens in oar leit in part fan de oplossing yn it kearen fan bûtenlanners: "Dy moatte ek allegear in hûs ha en dat giet te'n koste fan eigen minsken."

In bûtenlânske studint fertelde dat er it gelok hat dat er 23 jier is, hy kin dêrom hiertaslach krije. Dêrfoar wie it eins net te dwaan, om't famkes en Nederlânske studinten eins altyd foargean.

'Boeren moatte romte meitsje'

"Bouwe, bouwe, bouwe! Dat is de oplossing en dan de miljeuregels mar even links lizze litte", wie in oare reaksje. Dêrby waard ek sein dat is sneu foar de boeren is, mar dat dy mar wat ynkrimpe moatte om dy bou mooglik te meitsjen.

In keapman fertelde dat syn dochter de moed opjûn hat om noch wat te finen: "Alles dêr't se op biede wurdt oerbean! Der sit neat oars op as dat se mar by ús ynwenje. We moatte mar sjen hoe't we dat kwa privacy wat oprêde kinne. It is net oars."

Ferkeapje oan húskemelker?

Ien mei ferkeapplannen hopet op in goeie priis, mar sil it nea oan in bûtenlânske ynvestearder ferkeapje: "Nee, dat is echt tegen mijn principes." In oar fertelde lykwols dat it ek harren doel wol wie om it hûs fan har âlders te ferkeapjen oan in stel út it doarp, mar dat rûn dochs oars. It is úteinlik dochs nei in 'huisjesmelker' gien."