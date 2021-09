Direkteur Alvestêdehal oer OKT curling: "Wy wolle der echt in show fan meitsje"

Net earder yn de skiednis wie ús lân gasthear fan it olympysk kwalifikaasje toernoai curling. "Foar ús is it hiel belangryk, mar foar de stêd Ljouwert ek, in stikje city-marketing fan de boppeste planke. Wy binne der hiel wiis mei", fertelt Klaas Siderius, direkteur fan de Alvestêdehal.

Ien fan de lannen dy't him yn Ljouwert foar de Spelen kwalifisearje kin, is Nederlân. Mooglik dat de wedstriden yn eigen lân it team in ekstra stimulans jouwe, want nea earder pleatste Oranje har foar de Olympyske Spelen op it ûnderdiel curling.