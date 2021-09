Wêrom litte minsken yn Achtkarspelen en Dantumadiel har minder faak faksinearje?

Brouwer fynt dat ek dreech: "Ik hâld der net fan om te sizzen 'moatst dit' of 'moatst dat'. Faksinaasje is frijwillich. Mar moatst wol akseptearje dat je sûnder faksin guon dingen net kinne. Dat sjochst yn oare lannen ek hieltyd mear. Yn Frankryk krijst net iens in bak kofje. By ús kinst net op de tribune by SC Hearrenfean."

GGD siket redenen

De GGD hat syn bêst dien om it minsken sa maklik mooglik te meitsjen. "We ha in soad yn de regio west mei de prikbus. Yn ús belibbing dogge we in hiel soad, mar we moatte sjen oft we noch mear dwaan kinne."

Dêr praat de GGD ek oer mei de gemeenten: "Sa moatte we útfine wat no krekt de redenen binne en wat we deroan dwaan kinne om mear minsken nei ús ta te krijen. Dêr sjogge we dus aktyf nei."

Ferlet fan spesifikere sifers

Oft it stimgedrach ek in ferklearring is, doart Agricola net te sizzen. It is net sa bot as yn gemeenten as Urk en Staphorst, mar kristlike partijen as ChristenUnie en SGP ha yn Dantumadiel in gruttere oanhing as yn oare Fryske gemeenten. "By ús wennet dy groep benammen yn Driezum, Wâlterswâld en in bytsje yn Damwâld. Mar ik ha no sifers foar de hiele gemeente, net útsplitst nei doarp. As ik dat wol ha soe, koe ik miskien wat krekter aksje dwaan."