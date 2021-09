Omrop TIP: Podcast oer selsdeading "Dit hiene we noait, noait tocht"

"Ik fielde my sa 'waardeloos'"

Yn de twadde podcast komt Jan Kuipers oan it wurd. Hy fertelt gewoan hoe't it wie. Hoe't gedachten him pleagen, gedachten dat er 'waardeloos' wie, doe't er sûnder wurk thús op de bank bedarre. It gie almar minder mei him. Hy ried wolris nei it spoar, hat in pear kear nei in flat west en stie by it wetter. Hy waard opnommen en die in poging.

Yn de podcast fertelt er hoe't dy iene fraach syn hele perspektyf feroare. Hy is bliid dat er hjir noch is, want it libben hat wol doel. Ek al is it net altyd like maklik. De gedachte dat er fan wearde is yn syn wurk as erfaringsdeskundige helpt.