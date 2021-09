Mear miggen en neefkes troch min jier foar ealjebijen

Constandse wennet yn Warten en fernimt it sels ek. "Ik kan 's avonds niet in de achtertuin zitten zonder me flink in te spuiten met deet. En de wespen leveren altijd wel een goede bijdrage in het indammen van die insecten, maar dit jaar dus niet."

Dat der minder ealjebijen binne, fernimt Constandse ek yn it wurk. Hy krige pas dizze wike foar it earst dit jier in telefoantsje oer ealjebije-oerlêst. "Dat was in Gorredijk, toevallig twee buren die ieder twee wespennesten hadden."

Gjin foarsizzing

Oer takom jier kin Constandse noch gjin foarsizzing dwaan. "Dat is opnieuw afhankelijk van de weersituatie. Als we nog zo'n voorjaar krijgen, dan komen er nog minder wespen."

Uteinlik komt it wol wer goed. "Zo'n populatie herstelt zich over het algemeen wel weer in een paar jaar." Foar itselde jildt krijt Constandse it takom jier wer krekt sa drok as fiif jier lyn. "Toen was het materiaal niet aan te slepen, het raakte zelfs op.

RTV NOF gong mei ûngediertebestrider Foeke Dijkstra út Damwâld mei: