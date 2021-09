Trije wiken sûnder spoarbrêge Ljouwert is 'meast optimistyske' senario

De brêge gie tiisdei stikken en kin sûnt dy tiid net mear iepen foar de skipfeart. De treinen koenen tiisdei ek in skoftke net ride, mar dat waard deselde dei noch ferholpen. De silinder dy't de brêge draaie moat wurket net mear. Dêrom kin er net mear iepen.

Ympakt op de stêd

En dat hat gefolgen foar it skipfeartferkear, seit deputearre Fokkens: "Heel veel boten kunnen er niet langs. Je praat bijvoorbeeld over container- en binnenvaarschepen die nu om moeten varen. Het kan ook tot gevolg hebben dat er meer vrachtwagens door de stad gaan rijden. Dus het heeft best wel impact."

Wiken of moannen

ProRail, dy't de brêge yn behear hat, taast noch yn it tsjuster oer de presise oarsaak fan it defekt, seit regiodirekteur Wennekendonk. "Om dat te bepalen moeten we de cilinder eruit halen. We zijn nu een plan van aanpak aan het maken om deze vijf ton zware cilinder eruit te halen, te verschepen naar de werkplaats en te inspecteren."

Dat kin dus op syn minst trije wiken duorje. "Maar ik zeg er eerlijk bij dat drie weken echt ons beste scenario is. Het kan dus ook zomaar langer duren, zelfs enkele maanden. Pas als we weten wat er aan de hand is, kunnen we inschatten hoe lang het duurt", seit Wennekendonk.