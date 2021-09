Fjirde wike op 'e rige mei mear coronabesmettingen

Yn totaal goed 52.000 Friezen corona hân

Mei de 988 positive testen fan de ôfrûne wike is no yn totaal by 52.042 Friezen it coronafirus fêststeld.

It offisjele stjertesifer yn ferbân mei it firus yn de provinsje Fryslân stiet op 487. It echte tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net eltsenien test wurdt. Dêrom is net fan elk stjergefal bekend oft dat oan it firus lei of net.

Sjoch foar mear sifers en foar grafiken oer it coronafirus op ús dossierside.