Natuer-autoriteit IUCN stimt foar en ropt Nederlân op: boarje gjin gas yn Waadsee

De útslach fan de moasje op it wrâldkongres waard tongersdei bekend. De moasje is oannaam mei 583 stimmen foar en 7 stimmen tsjin. Fierder wiene der 134 partijen dy't har ûntholden hawwe fan stimmen. It betsjut dat de moasje feroaret yn in resolúsje, oftewol in ferme oprop.

Net earder bard

"Wij zijn ongelooflijk blij met deze internationale steun", sa hat de Waadferiening witte litten. "Het gebeurde nog niet eerder dat overheden vanuit de hele wereld de Nederlandse regering op deze manier hebben aangesproken op gaswinning uit de Waddenzee."

Grut gearwurkingsferbân

It kongres fan de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is bedoeld foar natuerbeskermers en fertsjinstwurdiger fan regearingen oer de hiele wrâld. Dêr falle ek sa'n 900 net-gûvernemintele-organisaasjes ûnder.