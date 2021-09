Mondiaal natuerkongres ropt Nederlân op: boarje gjin gas yn Waadsee

It kongres fan de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is bedoeld foar natuerbeskermers en fertsjinstwurdiger fan regearingen oer de hiele wrâld. Dêr falle ek sa'n 900 net-gûvernemintele-organisaasjes ûnder.

It IUCN is in ynternasjonaal gearwurkingsferbân dat sûnt 1948 bestiet. Op it kongres wurdt praat oer wichtige ynternasjonale beslissingen oer natuerbehâld en klimaatferoaring. It biedt ek de mooglikheid om in 'urginte moasje' yn te tsjinjen.

De moasje fan de Waadferiening krige foar it yntsjinjen stipe fan 23 natuerbeskermingsorganisaasjes.