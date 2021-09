Helpferliening mei previnsjebus troch Fryslân tsjin suiside

"Dat hat te krijen mei de kultuar hjir yn Fryslân," tinkt psychiater Agnes de Groot. "Friezen prate net sa gau oer dit gefoelige tema en diele dat dus net mei oaren, wylst dat sa wichtich is. Ferline jier diene 76 minsken yn Fryslân harren tekoart."

Regiotour

Om minsken mei suisidale tinzen te berikken giene saakkundigen fan de GGD en ggz op regiotour troch de provinsje. Sa giene de saakkundigen sop besite by de gemeenten Ljouwert, Hearrefean, Achtkarspelen en Tytsjerkstradiel.

"Praat der oer"

It doel is om úteinlik echt yn kontakt te kommen mei minsken dy't gjin útwei mear sjogge. "Praat der oer", seit De Groot. "Faak binne de sinjalen dúdlik. Mismoedigens, mar ek oare problemen lykas skieding of ûntslach, kinne minsken safier driuwe dat se de dea as iennige oplossing sjogge. Wy moatte se hope jaan en sjen let dat der ek in oare wei is."