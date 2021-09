Hoareka sjocht neat yn plannen kabinet foar 'testen voor toegang'

Boppedat soe der foar hoareka dy't nei tsien oere jûns iepen is in ferplichte kaartferkeap komme moatte. Sûnder kaartsje dan dus gjin tagong. Ek in portier by de yngong wurdt ferplicht. "Je moatte der dus ien foar delsette. Dat kostet wer jild", fertelt fertsjinwurdiger Ton Eijer. "Hielendal lytsje kroechjes moatte dan apart wer ien ynhiere om dy QR-koade scanne te litten. Dat binne kosten foar neat. It is ek net út te lizzen oan ús gasten."

Drok genôch, te min personiel

Ek in servearster op in terras yn Ljouwert sjocht it net sitten dat se hieltyd om in QR-koade freegje moat op it terras. "Wij hebben het al druk genoeg, we komen personeel te kort," seit Fleur Nijholt. "Dan moeten we ook nog om een QR-code vragen, dat is toch niet nodig?"

Sektor fielt him 'brûkt'

Grutste krityk fan de hoareka is dat de sektor him 'brûkt' fielt om de faksinaasjegraad omheech te krijen. "Dit is onacceptabel. In plaats van dat het Kabinet haar ongelijk toegeeft, kiest men er voor het regime voor de hele horeca te verzwaren," seit Koninklijke Horeca Nederland foarsitter Robèr Willemsen.