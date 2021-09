Kamera's by basisskoallen yn Achtkarspelen om oerlêst op pleinen tsjin te gean 

Yn meardere doarpen yn de gemeente fine de fernielings plak, seit wethouder Jouke Spoelstra "Dit kostet in hiel soad tiid en ynset fan plysje, mar ek fan learkrêften. Dy kinne harren tiid wol oars brûke." Neffens him is der net op alle skoallen oerlêst, mar steane alle skoallen wol efter it beslút fan it kolleezje.

Yn Koatstertille hat earder in pilot west op trije basisskoallen. "We koene sjen dat doe't we de kamera's oanskaft hiene, en doe't we hjir melding fan makke hiene, dat de skea echt ôfnaam is", seit Spoelstra. "Oare skoallen ha doe oanjûn dat we it op dizze wize dwaan moatte."

Strange betingsten

De kamerapleatsing bart tusken no en twa jier. Spoelstra beklammet dat it tafersjoch ûnder strange betingsten plak fine sil. Der komme buordsjes dy't wize op de kamera's en de bylden bliuwe 4 wike lang bewarre troch de skoallen.

Boppedat wurdt der net kontinu nei de skermen sjoen, seit Spoelstra mei klam. "Allinnich op it stuit dat der fernielings plak fûn ha, wurde de bylden opfrege. Dan wurdt der nei sjoen en wurdt it allinnich oerhandige oan de plysje."

"It is spitich dat je dizze maatregel nimme moatte", seit de wethâlder. "We hope dat it in posityf effekt hat en dat bern gewoan gebrûk meitsje fan it skoalplein."